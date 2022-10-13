С 17 октября в области комендантский час продлится с 00:00 до 5:00.

На Ривненщине сократили время комендантского часа. Также сегодня там отменили приказ об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"На Ривненщине изменено время комендантского часа - с 00:00 до 5:00. Такое решение сегодня принял Совет обороны области. Оно начинает действовать с понедельника, 17 октября", - отметил он.

Видео дня

По словам председателя ОВА, этот вопрос вынесли на рассмотрение из-за коллективных обращений владельцев бизнеса.

"В ряде областей Украины уже принято решение о сокращении продолжительности комендантского часа. Оно целесообразно с экономической точки зрения. Поэтому наш Совет обороны принял его единогласно", - добавил Коваль.

Он уточнил, что также сегодня отменили приказ об установлении ограничений по торговле алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе.

"Сейчас критически важно наполнять бюджет всеми законными способами. Это пули, это шлемы, это бронежилеты для наших военных. "Экономический фронт" должен усиливать ВСУ. Без этого победа дается тяжелой ценой", - подчеркнул глава ОВА.

Комендантский час в Украине: что стоит знать

В Украине действует комендантский час, в зависимости от региона ее время может быть разным. Во время комендантского часа запрещается пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Недавно стало известно, что в ВР предлагают штрафы и общественные работы за нарушение комендантского часа. Соответствующим законопроектом также предлагается криминализировать умышленное нарушение режима светомаскировки во время военного положения, что привело к гибели людей или других тяжких последствий.

В сентябре на Николаевщине увеличили продолжительность комендантского часа. А несколько дней в Винницкой области сообщили о сокращении комендантского часа.

Вас также могут заинтересовать новости: