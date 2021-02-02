Ярослава Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях.
Об этом сообщает World Athletics в Twitter.
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На соревнованиях в Банска-Быстрице Магучих покорила высоту 2,06. Она побила свой же предыдущий рекорд (2,02).
Этот результат стал лучшим в мире в этом сезоне, а также третьим лучшим в истории. На данный момент мировой рекорд в помещениях - 2,08, он принадлежит шведке Кайсе Бергквист. 2,07 прыгала немка Хайке Хенкель.
Также 2,06 - лучший результат в истории среди спортсменок в возрасте до 20 лет.
Добавим, что еще одна украинка Юлия Левченко заняла на соревнованиях второе место. Ее результат 1,96 см.
Ярослава Магучих: достижения
- 19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.
- Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.
- По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.
- Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.
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