Ярослава Магучих покорила высоту 2,06 в помещениях.

Ярослава Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях.

Об этом сообщает World Athletics в Twitter.

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На соревнованиях в Банска-Быстрице Магучих покорила высоту 2,06. Она побила свой же предыдущий рекорд (2,02).

Этот результат стал лучшим в мире в этом сезоне, а также третьим лучшим в истории. На данный момент мировой рекорд в помещениях - 2,08, он принадлежит шведке Кайсе Бергквист. 2,07 прыгала немка Хайке Хенкель.

Также 2,06 - лучший результат в истории среди спортсменок в возрасте до 20 лет.

Добавим, что еще одна украинка Юлия Левченко заняла на соревнованиях второе место. Ее результат 1,96 см.

Ярослава Магучих: достижения

19-летняя Магучих в 2019 году выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на открытом воздухе.

Магучих становилась победительницей юниорских чемпионатов мира и Европы, а в 2019 году признавалась лучшей молодой легкоатлеткой мира.

По итогам 2020 года Магучих вошла в тройку лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту.

Ее лучшим результатом на открытом воздухе является высота 2,04.

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Автор: Антон Дударь