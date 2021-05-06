Сейчас Custody Records введена в Харьковской, а в ближайшее время будет масштабируема на Черниговскую, Одесскую, Львовскую, Винницкую и Тернопольскую области.

В ближайшее время система видеомониторинга действий полицейских Custody Records заработает в еще пяти областях.

Об этом шла речь сегодня во время рабочей встречи сотрудников Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции с представителями ОБСЕ, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Как отметила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, МВД активно развивает и внедряет систему Custody Records.

«Это действительно та система, которая поможет нам следить за соблюдением прав человека при задержании и недопущением превышения полномочий полицейскими», - сказала она.

В свою очередь начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины Руслан Горяченко рассказал, что система Custody Records, введенная в прошлом году, предусматривает не только видеонаблюдения, но и формирование досье задержанного. То есть дает возможность отслеживать все действия полицейских и задержанного.

«Система уже работала в изоляторах временного содержания в течение трех лет и показала результаты: в разы уменьшилось количество жалоб на сотрудников полиции. Теперь мы внедряем эту систему в отделениях. Мы формируем комфортную зону для задержанного», - отметил он.

По его словам, сейчас Custody Records введена в Харьковской, а в ближайшее время будет масштабируема на Черниговскую, Одесскую, Львовскую, Винницкую и Тернопольскую области.

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Система Сustody Records: что о ней известно

В июне 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц Сustody Records.

С помощью системы происходит видеонаблюдение за действиями полицейских, онлайн-регистрация задержанных лиц, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями полицейских в режиме 24/7.

По словам Авакова, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции в государстве необходимо, по предварительным подсчетам, более 20 млн евро.

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Автор: Антонина Доломанжи