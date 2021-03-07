За 30 лет независимости Украины более полутора тысяч правоохранителей погибли на службе / УНИАН
За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1 тыс. 671 правоохранитель.
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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на Facebook-странице, сегодня - Международный день памяти полицейских, погибших на службе.
По данным ведомства, с 2015 года погибли 44 полицейских, из них 5 - в зоне проведения операции Объединенных сил.
Отмечается, что в результате осложнений COVID-19 скончались 22 полицейских.
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