Сегодня - Международный день памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1 тыс. 671 правоохранитель.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел на Facebook-странице, сегодня - Международный день памяти полицейских, погибших на службе.

По данным ведомства, с 2015 года погибли 44 полицейских, из них 5 - в зоне проведения операции Объединенных сил.

Отмечается, что в результате осложнений COVID-19 скончались 22 полицейских.

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Автор: Антонина Доломанжи