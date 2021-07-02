21 июня в частной клинике Лапино умер украинский гражданин и российский олигарх Олег Бурлаков. Из достоверных источников стало известно, что он был привит российской вакциной, какой - не сообщается, и после этого заболел новой коронавирусной инфекцией, пишет «Фокус».

Тело исчезло из морга в неизвестном направлении. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

В Москве у олигарха осталась малолетняя дочь.

Бурлаков входил в ТОП-200 богатейших людей России с состоянием 650 млн долларов, по версии российского Forbes. Основу капитала Бурлакова составляли средства от продажи акций «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза». Ему также принадлежало 75% акций Стройлесбанка.

Олег Бурлаков окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, после чего служил офицером в Харькове, где в 90-х начал заниматься бизнесом. Известно также, что в советский период он занимался секретными военными разработками.

В 2018 году на Бурлакова было совершено покушение. Тогда в центре Москвы его Cadillac Escalade был обстрелян неизвестными.

Последние упоминания Бурлакова связаны с принадлежавшей ему 106-метровой парусной яхтой Black Pearl, работающей на альтернативных источниках энергии. В 2019 году эта яхта была признана лучшей парусной яхтой по версии The World's Superyacht Awards.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь