В Минобразования заявили, что учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин

Учителя должны «диагностировать» ситуацию с тем материалом, с которым учащиеся работали во время карантина, отметили в Минобразования.

В сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин.

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Об этом сообщила в интервью Радио Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. «Чтобы учителя имели возможность выяснить, каким материалом, в каком объеме овладели их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть они должны «диагностировать» ситуацию с тем материалом, с которым учащиеся работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с опанованим учебным материалом», – сказала Мандзий.

По словам главы Минобразования, учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

«В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. Минобразования рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в заведениях образования заканчивался в последнюю неделю мая. Так и в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить до конца мая», – заявила она.

12 марта в Украине начался карантин в учебных заведениях из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и чтобы не допустить ее распространения.