Кузин также допустил, что строгих ограничений удастся избежать.

Новый локдаун в Украине, возможно, введут в ноябре - именно тогда страна может приблизиться к "красной" зоне карантина.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью"ВВС Украина".

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - заявил он.

При этом Кузин заметил, что при массовой вакцинации от коронавируса локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь. Или же совсем не вводить. Несмотря на то, что решение о локдауне принимает местная власть, главный санврач допустил введение общегосударственных ограничений. Это возможно в случае существенного ухудшения ситуации, уточнил он.

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Кузин также уточнил, что сейчас, несмотря на общее ухудшение эпидситуации в стране, больше всего страдают восточные и западные области.

Ранее в Киевской школе экономики заявили, что критическая ситуация с COVID-19 сейчас наблюдается в 16 регионах.

По словам министра здравоохранения, в Украине планируют ввести привилегии для украинцев, вакцинированных от коронавируса. Для этого собираются перенять опыт стран Европы и США, где такие привилегии уже работают.

Автор: Юрий Годован