Минздрав рекомендует посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от домохозяйства и воздержаться от семейных посещений.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал перечень противоэпидемических норм, которые следует соблюдать во время празднования Пасхи, чтобы предотвратить дальнейший значительный рост заболеваемости COVID-19.

Читайте такжеСтепанов сообщил, планируют ли в Украине ужесточать карантин на ПасхуКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Посещение общественных мест может происходить только исключительно при применении средств индивидуальной защиты органов дыхания - это маски, закрывающие рот и нос. Нужно соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что в правительственном постановлении четко прописаны размер площади и количество лиц, которые могут посещать, в том числе и храмы - это один человек на 4 метра квадратных.

Также Минздрав обращается ко всем религиозным учреждениям с просьбой поощрить верующих к богослужениям онлайн, увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность, зафиксировать входную дверь на территорию и в помещения храмов в открытом состоянии для того, чтобы обеспечить обмен воздуха внутри помещения, установить ограничения на посещение службы перед благословением в середине храмов и обеспечить соблюдение дистанции прихожанами на улице в 1,5 метра.

Кроме того, по словам Ляшко, на улице в этих условиях также нужно обязательно надевать маски, защищающие органы дыхания.

Минздрав рекомендует посещать обряд благословения и освящения пищи только одному лицу от домохозяйства и воздержаться от семейных посещений.

«Всем остальным мы рекомендуем, в частности, пожилым людям и с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов и лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма», - добавил он.

Главный санврач подчеркнул, что лучше воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать опасности друг друга, особенно это касается посещения пожилых людей с хроническими заболеваниями.

«Я думаю, что при выполнении этих норм нам удастся предотвратить значительный рост количества случаев коронавирусной болезни, и праздники пройдут безопасно», - резюмировал Ляшко.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зарегистрировано 14 тыс. 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 004 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 552 тыс. 267 человек, ПЦР-тестов проведено 9 млн 130 тыс. 606. Летальных случаев зарегистрировано 41 тыс. 700.

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Автор: Константин Гончаров