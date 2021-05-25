Тестирование основной сессии ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам сдавали 2 тыс. 433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных.
Об этом сообщили
в Министерстве образования и науки со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
ВНО по немецкому языку сдавали 1 тыс. 862 человека, по французскому - 417, испанскому - 154.
Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы из-за нарушения процедуры проведения ВНО.
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Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 18 июня.
В МОН напомнили, что основная сессия внешнего независимого оценивания началась 21 мая тестированием по химии, которое сдавали 9 тыс. 885 человек.
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