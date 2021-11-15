Только в прошлом году группа выделила на эти цели около 6 миллионов долларов.

Группа компаний "Метинвест" больше года бесплатно обеспечивала медицинским кислородом больницы Мариуполя, а сейчас доставляет его в больницы разных регионов страны. Всего на борьбу с коронавирусом только в прошлом году металлургический гигант выделил около 6 миллионов долларов.

Об этом сообщил директор департамента регионального развития компании Александр Вишняков, говорится в сюжете "5 канала".

"Мы, как крупнейший горно-металлургический украинский комплекс, группа компаний, не можем оставаться в стороне и наши социальные инвестиции – это прежде всего забота о людях. Мы не ставим себе главной целью количество производимой стали, для нас не является показателем достижение определенных финансовых цифр. Люди прежде всего", – подчеркнул Вишняков.

В то же время он сообщил, что предприятия группы и в дальнейшем будут поставлять кислород на запрос медиков в разные регионы Украины.

"В октябре месяце, когда произошел на рынке дефицит кислорода и рост заболеваемости, мы начали получать обращения от властей, мы начали получать обращения от медиков, все просили помочь кислородом. И за октябрь мы поставили 1740 тонн жидкого кислорода. Всего с начала года в государственные больницы бесплатно было поставлено кислорода более 4 тысяч тонн, и более 200 куб. м газообразного кислорода", – отчитался Вишняков.

Автор: Григорий Бондарь