Ведущий напомнил, что не только компания "Метинвест" участвует в создании лучшего вуза страны.

В Мариуполе планируют построить современный университет, однако нашлись и недовольные такими изменениями. Об этом шла речь в эфире на YouTube-канале "А что так можно было?".

Так, как рассказал ведущий, в Facebook активист Максим Бородин призвал мариупольцев сфотографироваться рядом с табличкой "Не поддерживаю университет "Метивенста" в городском саду", если вы против. Рядом ли с табличкой "Поддерживаю университет "Метинвеста", если вы за.

В эфире ведущий отметил, что таким нехитрым образом Бородин хочет подсчитать мнение граждан.

Читайте такжеЗдание "Метинвест Политехники" станет хорошим примером потенциала стали - архитектор"Вот выйдет хохма, если придет много людей и затопчут тот парк раньше, чем "Метинвест" его отреставрирует. Как известно в настоящее время, митингующие переживают за отсутствие парковочных мест и внешний вид Городского сада. Вот только строительство коснется не самого парка, а только его окраины", - говорится в сюжете.

Напомним, проект ведется при участии нидерландского архитектора.

"Ну где-где, а в Голландии красиво строить умеют. Неприемлемость перемен, конечно, глубоко засела в мыслях старшего поколения. Но, пожалуйста, давайте не будем возвращаться в СССР, там не было макфлури по акции. Однако, если соберутся многие протестующие, конечно, на них обратят внимание. Вот только по поводу создания новых паркомест лучше скорее обратиться в горсовет", - отметил ведущий YouTube-канала "А что так можно было?".

Он напомнил, что не только компания "Метинвест" участвует в создании лучшего вуза страны, к ним приобщены также компании Siemens и Microsoft.

"Ну, эти люди действительно знают, как создавать современные научные мощности. Есть в этом какая-то, знаете ли, доля иронии. Если в этот раз не построят учебное заведение, пройдут годы, сменятся поколения, и уже на митинг никто не соберется. Из-за того, что никто не будет уметь читать, ведь научиться этому нигде не смогут", - подытожил ведущий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь