Оккупанты также осуществили безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной.

Враг пытался закрепиться в Рубежном, но потерпел неудачу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Осуществлял безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошковского, продолжается штурм Попасной", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что на линии фронта отбито девять атак врага, уничтожен зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами, а подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотные летательные аппараты типа "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, российские захватчики уничтожили продовольственные склады в Северодонецке, продукты люди получают исключительно из гуманитарных грузов.

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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