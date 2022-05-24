19-летнего переселенца из Харькова решили перевоспитать культурой.

Кировский районный суд Кропивницкого обязал 19-летнего сторонника "русского мира" выучить наизусть гимн Украины, а также ознакомиться с классикой украинской литературы.

Об этом решении рассказал в Telegram председатель Кировоградского областного совета Сергей Шульга.

Согласно приговору суда, 19-летний харьковчанин должен выучить наизусть гимн Украины, IX раздел Конституции о территориальном устройстве, а также песню "Батько наш Бандера, Україна – мати!", стихотворение Сосюры "Любіть Україну". Кроме того, суд требует, чтобы парень прочитал повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "І будуть люди".

Шульга уточнил, что приговор уже вступил в силу. Кроме того, глава Кировоградской области поделился остроумным мемом на эту тему.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Скадовске (Херсонская область) местные подростки разозлили российского террориста, попытавшегося пообщаться с ними на тему истории.

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