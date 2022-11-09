Российские оккупанты могли рассеять кассетные боеприпасы, также могли стрелять из реактивных систем залпового огня "Смерч" или "Торнадо С".

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о взрывах в городе Кривой Рог и Криворожском районе.

Об этом Вилкул сообщил в Telegram. Он рассказал, чем именно РФ могла бить по городу и району, а также подчеркнул необходимость соблюдать правила безопасности.

"О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км .от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С", - заявил Вилкул.

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Также он отметил, что взрывы в воздухе - это возможное большое рассеивание кассетных боеприпасов.

"Смотрим под ноги, следим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики! Любая информация – звоним 101, 102 и 1520", - заявил Вилкул.

Обстрелы Днепропетровщины: как РФ атакует мирные города

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Кривом Роге российские оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры были значительные разрушения. Известно, что рашисты применили иранский дрон.

8 ноября стало известно, что ночью оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Русские били из" Градов " и тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.

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