В Киевском авиационном институте будет создан Huawei Excellence Center

21 ноября 2024 г. многолетние партнеры компания "Хуавей Украина" и Государственный университет "Киевский авиационный институт" (ГУ КАИ) анонсировали создание KAIHuawei Excellence Center, на базе вуза. Новый центр будет оснащен самым современным оборудованием Huawei, которое производитель передал университету в рамках соглашения о реализации совместного проекта. Также "Хуавей Украина" обеспечит проведение ренновационных и сервисных работ в помещениях будущего центра. Целью этой инициативы является создание инновационной среды для развития и совершенствования отрасли ИКТ и подготовка будущих специалистов для рынка телекоммуникаций.

Huawei Excellence Center будет состоять из трех пространств - ИКТ Академии Huawei, лаборатории мобильных сетей и лекционной аудитории. Основными направлениями деятельности центра станут образовательные программы, поддержка стартапов и участие в международных проектах, что будет способствовать развитию инноваций в сфере ИКТ. Также в планах создание на базе Huawei Excellence Center лаборатории 5G в рамках имеющегося проекта Erasmus+ SECURE. Данный проект направлен на развитие научно-исследовательских центров в Украине и Грузии для улучшения уровня кибербезопасности и содействия интеграции цифрового общества в условиях новых геополитических вызовов.

"Мы очень рады присоединиться к созданию нового пространства - Huawei Excellence Center. Эта инициатива означает для нас не только передачу передовых решений для развития образовательного процесса. Таким образом мы инвестируем в таланты, в будущее молодежи и отрасли ИКТ. Также мы рассматриваем этот шаг, как момент углубления нашего партнерства с Киевским авиационным институтом. Мы всегда открыты для проведения семинаров и совместных исследований, которые помогут студентам и преподавателям КАИ испытать все возможности новейших технологий. Совместными усилиями мы можем построить экосистему, которая будет способствовать развитию отрасли и готовить следующее поколение лидеров к вызовам цифровой эры", - прокомментировал Тони Цао, генеральный директор "Хуавей Украина".

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В рамках партнерства компания "Хуавей Украина" передала ГУ КАИ первый пакет оборудования - коммутаторы, маршрутизаторы, брандмауэры и точки доступа Wi-Fi (Datacom, Security, WLAN), а также интерактивную панель Huawei IdeaHub диагональю 65 дюймов для учебных целей. Студенты, обучающиеся по специальностям компьютерных наук и инженерии, кибербезопасности и защиты данных, радиотехники и ИКТ, будут углублять свои знания на базе предоставленных инновационных технологических решений, участвовать в соревнованиях, хакатонах, конференциях, также будут проводиться курсы повышения квалификации преподавателей и тому подобное.

"Хочу поблагодарить "Хуавей Украина" за поддержку. Наши студенты любят работать с вашим оборудованием и участвовать во всех мероприятиях, которые вы для них проводите. На последнем конкурсе выиграли две наши команды, и они были очень счастливы по этому поводу. Также важно, что все задания, которые вы предоставили студентам на этом конкурсе, были связаны с развитием и восстановлением Украины. Сегодня же, мы рады начать новый совместный проект, который является очень логичным продолжением нашего сотрудничества. Стране очень нужны хорошие инженеры, и важно, чтобы во время обучения они получали доступ к лучшему техническому оборудованию. Гордимся тем, что вместе с вами мы можем обеспечивать высокий уровень телеком-образования для будущих специалистов индустрии", - отметила Ксения Семенова, и.о. президента Государственного университета "Киевский авиационный институт".

"Сегодня мы делаем новый шаг на пути плодотворного сотрудничества. Отмечу, что мы являемся одним из ведущих технических университетов Украины, у нас работают специалисты, которые изучают телекоммуникации на протяжении всего своего профессионального пути. Около 40% студентов КАИ изучают компьютерные науки, на факультете вычислительной техники. Также здесь есть довольно мощный факультет телекоммуникаций. И именно поэтому очень важно, что сегодняшние студенты будут учиться на передовом отраслевом оборудовании от Huawei, что поможет им подготовиться к их будущей карьере. Надеюсь, что вскоре наши преподаватели смогут посетить учебно-практический семинар в украинском офисе Huawei, чтобы также узнать больше о работе профессионального оборудования от ведущих экспертов компании. Таким образом, сочетая ресурсы и опыт корпоративного мира с заинтересованностью и креативностью академических кругов, мы сможем достичь прорывов, которые принесут пользу не только Украине, но и всему мировому сообществу", - добавил Петр Чернышев, председатель наблюдательного совета ГУ КАИ.

Сотрудничество ГУ КАИ и "Хуавей Украина" началось в 2020 году. За это время компания передала современное сетевое и серверное оборудование для организации научной деятельности, улучшения эффективности работы университета и подготовки молодых специалистов, стремящихся развиваться и приобретать новые навыки в сфере ИКТ.