Проверка должна быть завершена до 29 декабря.

В Киеве после вчерашнего инцидента с обвалом потолка в укрытии школы проведут немедленную инспекцию всех укрытий. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

"Авария в школьном укрытии Соломенского района не должна повториться... поэтому я как начальник Киевской городской военной администрации подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что еще со вчерашнего дня в столице в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии с привлечением необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей).

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Комиссии должны проверить укрытия до 29 декабря и отчитаться, а в случае выявления недостатков – устранить их в кратчайший срок.

Что касается вчерашнего инцидента, то в КМВА сообщили, что последствия аварии устранены в полном объеме.

Авария в укрытии Киева - что известно

Напомним, 22 декабря в Киеве во время тревоги в укрытии школы в Соломенском районе произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. Как сообщили в КМВА, в укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обвалился. К счастью, никто не пострадал.

Сообщалось, что в этом укрытии совсем недавно был проведен ремонт.

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