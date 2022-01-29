По случаю Дня памяти Героев Крут президент Украины возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины.

Согласно сообщению, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Прозвучал Государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

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В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

***29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты между Нежином и Бахмачем (нынешняя Черниговская область) состоялся бой под Крутами между войсками большевистской России и добровольцами-студентами, которые защищали Центральную Раду УНР.

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших.

После многочасового боя большинство бойцов УНР вернулись в Киев. 29 из них, которые попали в плен к красноармейцам, были расстреляны возле здания железнодорожной станции в Киеве.

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Величайшая любовь - жизнь положить за друзей".