29 января в Украине почитают память студентов, которые погибли в бое под Крутами.

Сегодня в Украине проводятся жалобные мероприятия в честь почитания памяти героев Крут. В 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области около 300 студентов вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева. В неравной битве многие студенты были убиты. Они потерпели поражение, но их героический поступок стал примером мужества для многих украинцев.

Бой под Крутами - история конфликта

В декабре 1917 года Совнарком СССР потребовал от Украинской Центральной Рады легализировать военные отряды большевиков в Украине. В случае отказа будет объявлена война. УЦР проигнорировала требования и выпустила Универсал, который провозглашал независимость Украинской Народной Республики. Это стало началом войны с большевистской Россией.

В то время из Харькова отправили большой большевистский отряд для захвата западных украинских земель. Когда большевики захватили Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии, они должны были оправиться в Киев по железной дороге. 6-тысячную армию под командованием Михаила Муравьева отправили в наступление на Киев. Для противостояния им прислали отряд из около 300 студентов киевских университетов, а также казаческий отряд и офицеров. Большевики встретились со студенческим отрядом на железнодорожной станции Круты в Черниговской области. В битве пленили 27 студентов и позднее расстреляли. По современным оценкам, всего в битве погибло около 70-100 героев. Украинские защитники потерпели поражение, но сумели задержать наступление войск Муравьева на Киев.

Увековечивание памяти героев битвы

Участников боя под Крутами похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле. О бое под Крутами долго не вспоминали. Лишь в годы обретения независимости в Украине заговорили о подвиге студентов. 29 января 1991 прошел небольшой общественный митинг Студенческого союза. На государственном уровне память героев битвы начали почитать с 2004 года.

В 2006 году на месте событий открыли Мемориал памяти героев Крут. В мемориальном комплексе есть часовня и озеро в форме креста. А в 2012 был установлен памятник героям на месте их захоронения на Аскольдовой могиле. В 2020 году памятник посетил Владимир Зеленский и почтил мужество погибших юношей.

К 80-летию событий под Крутами Нацбанк Украины выпустил юбилейную одногривневую монету. Также проводятся народные вече и реконструкции боя под Крутами. В разных городах Украины проводятся шествия в честь памяти героев.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова