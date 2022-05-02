Прием документов продлится до 31 мая.

Со 2 мая в Киеве начался прием документов в первый класс.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В условиях военного положения документы будут приниматься не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем. Отсутствие медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении", – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Прием документов продлится до 31 мая.

Сообщается, что в этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или отсканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы. Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении.

Оригиналы документов и медицинскую справку нужно подать до 23 августа 2022 года включительно. При зачислении в учебное заведение приоритет будет отдаваться тем детям, которые проживают на территории обслуживания учреждения, зарегистрированным внутренне перемещенным лицам, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детям работников этих заведений.

Как сообщал УНИАН, Министерство образования и науки решило посмотреть школьную программу из зарубежной литературы и в ней русских писателей.