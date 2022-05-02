Запасы в городе распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами.

На сегодня окружение Киеву не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Киев обеспечен всем необходимым. "Запасы распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами", - говорится в заметке.

Гуманитарный штаб города за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тыс. тонн продовольственных товаров.

"Город готовит в достаточном количестве также товары первой необходимости и лекарства. На сегодня окружение столицы не грозит, но городская власть готова к любому сценарию", - заверили в КГГА.

Кроме того, отмечается, что Гуманитарный штаб два месяца работал над обеспечением необходимым категорий лиц, которые остались в столице и не могли сами позаботиться о себе.

"Ежедневно тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. Батальоны теробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием", - рассказали в городской администрации.

В целом помощь в столице получили более 200 тыс. киевлян, констатировали в КГГА.

Как ранее сообщал УНИАН, наступление войск Российской Федерации на Киев провалилось, в частности, из-за того, что он велся походным маршем.

Войска РФ во время наступления не были рассредоточены и шли колоннами, рассказал генерал армии в отставке Виталий Радецкий.

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