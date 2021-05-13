По словам Макаревича, борщ готовят во многих регионах - "и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси".

Российский музыкант и критик Путина Андрей Макаревич высказал мнение, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом, поскольку является очень древним.

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Как сообщают «Факты», объясняя свою позицию, Макаревич задал вопрос: «Как вы думаете, когда Русь называлась Киевской, но при этом была Русью, борщ уже был?».

«Я думаю, что борщ – это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский», - объяснился он.

Музыкант сравнил украинский борщ с польской водкой.

«Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?» – сказал он.

Макаревич также подчеркнул – хорошо, хорошо, когда страну узнают по блюду, «однако кричать о том, что вы первые в мире — не нужно».

«Ну первые, а если вторые? Кто это считал и что это меняет? Это ведь не спорт и не забег на длинную дистанцию. Тысячу лет это было в Украине, но тогда ее еще не было. Мы жили вообще в других условиях, а борщ был», - заключил он.

Андрей Макаревич сейчас находится в Украине с концертным туром. Накануне он выступил во Львове.

Макаревич известен не только как фронтмен группы "Машина времени". Многие годы он был ведущим на кулинарном телешоу "Смак", которое сегодня существует в Youtube-формате.

Борьба за борщ

В начале октября 2020 года Министерство культуры страны решило, что борщ следует внести в список нематериальных элементов украинского культурного наследия.

Киев добивается, чтобы международное сообщество признало страну местом исторического происхождения борща, включив его в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как писали ранее в Atlantic Council, эта кампания - очередной шаг в украинских усилиях дистанцироваться от России, чьи утверждения об истории, культуре, языке и даже кулинарии часто затмевают Украинские на мировой арене.

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Автор: Дмитрий Захаров