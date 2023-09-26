Средства были присвоены под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

Служба безопасности Украины подозревает бывшего главы ПАО "Киевводоканал" в хищении почти 65 млн бюджетных гривень во время боев за столицу.

Как сообщили в СБУ, разоблачена еще одна схема хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в городе во время войны.

В частности, злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО "АК "Киевводоканал", который в начале полномасштабного вторжения РФ находился в должности.

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"Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна. Там она должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Таким образом оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным следствия, плавучая насосная станция была неисправной и технологически не подлежала транспортировке.

"Для того, чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом потом в тень", - говорится в сообщении.

При этом, инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению.

Во время обысков в офисных помещениях фигурантов выявлена финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделки.

В связи с этим, сейчас бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ отметили, в августе этого года двум сообщникам фигуранта - руководителям Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры и Департамента муниципальной безопасности КГГА - было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Другие новости Киева

Как сообщал УНИАН, в 2021 году СБУ задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов "Киевводоканала". По данным следователей, чиновник требовал 38,2 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры за разрешение на размещение рекламы.

А недавно суд отстранил от должностей руководителя "Киевмедспецтранса" и его заместителя. Их подозревают в организации схемы завладения почти 13 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

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