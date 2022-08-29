Стоимость такой услуги он оценивал в 1500 евро с человека.

Доцент кафедры столичного вуза, экс-ученый НАН Украины организовал схему переправки мужчин за границу как "польских студентов".

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, его задержали и сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Подозреваемый обещал мужчинам, которые живут в Киеве и подлежат мобилизации, помощь в изготовлении поддельных документов – приглашений на обучение, студенческих билетов и справок об обучении в высшем учебном заведении Польши. Стоимость такой услуги он оценивал в 1500 евро с человека", - говорится в сообщении.

Відео дня:

По данным источника УП речь идет о сотруднике Киевского национального университета культуры и искусств.

Правоохранители зафиксировали факты получения им средств за 2 человек. Во время передачи последнего транша его задержали правоохранители на одной из столичных АЗС. Общая сумма полученных им средств составляет 3 тыс. евро.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъята документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств.

Сейчас ему уже избрана мера пресечения. Мужчина уже имеет судимость и сейчас находится на испытательном сроке.

Как сообщал УНИАН, на границе с Польшей задержали "многодетного отца", который "купил" двоих детей.

Вас также могут заинтересовать новости: