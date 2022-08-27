Мужчина потратил на поддельные документы 120 тысяч гривень.

Гражданина Украины, который выдавал себя за многодетного отца, задержали на границе с Польшей. Мужчина купил в Интернете поддельные документы.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что что 30-летнего мужчину задержали в пункте пропуска "Шегини". Он предъявил документы на троих детей. Правда, во время проверки закралось сомнение в подлинности свидетельств о рождении на двух полуторагодовалых детей.

Відео дня:

В ходе общения мужчина признался, что купил документы по через Telegram-канал за 120 тысяч гривень. "Многодетного" отца передали сотрудникам полиции.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель начальника штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук рассказал, как украинцы пытаются вопреки запрету выехать за границу. Всего пограничники насчитали примерно 2 тысячи беглецов-неудачников.

По словам Матчийчука, мужчины призывного возраста пытались бежать из Украины, для этого они были готовы притворяться женщинами или просто прятаться в беби-боксах, чемоданах и даже между матрасами.

Вас также могут заинтересовать новости: