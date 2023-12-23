Символ борьбы за власть россиян над Украиной простоял в столице почти 100 лет.

Столичные коммунальщики демонтировали памятник участникам так называемого Январского восстания, состоявшегося в 1918 году на заводе "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои - советских и имперских палачей. Теперь настало время навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

По информации КП "Киевблагоустройство", памятник, установленный в Мариинском парке над братской могилой мятежников, весил около 2,5 тонн.

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Январское восстание в Киеве 1918 года

После провозглашения Центральной Радой независимости Украинской Народной Республики (УНР) на одном из крупнейших в Киеве заводов, "Арсенале", большевики сагитовали рабочих поднять вооруженное восстание, чтобы облегчить наступление российско-большевистской армии на Киев.

Идеологически "обработанные" большевистскими агитаторами рабочие согласились на мятеж, несмотря на отсутствие у них достаточного количества оружия и бойцов. В конце концов после недели боев правительственные войска УНР подавили мятеж, но восстание все равно сыграло важную роль в битве за Киев и дало россиянам возможность относительно легко захватить украинскую столицу.

После захвата Киева большевиками большинство погибших мятежников из "Арсенала" похоронили в Мариинском парке. В 1927 году над братской могилой поставили небольшой памятник, который затем обновили в 1967 году. Именно этот монумент простоял в Киеве до сегодняшнего дня.

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