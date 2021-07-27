Green Grey возмутились тем, что их исключили из концерта к 30-летию со Дня независимости, который пройдет на НСК Олимпийском.

Старожилы украинской музыки группа Green Grey заявила, что их исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском языке "Под дождем".

Об этом говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

Музыканты сообщили, что в конце мая этого года им поступило предложение из Офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на стадионе "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости Украины.

Концепция концерта заключается в том, что со сцены будут звучать самые популярные песни, появившиеся за 30 лет независимости нашей страны. Группе Green Grey предложили выступить с их хитом "Под дождем".

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"Началась подготовка, обсуждения сценария выступления с режиссерами. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них второе МТV music awards!! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністью" нас пытаются стереть из истории Украины. Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане Украины! Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!”, - пишут в своем обращении музыканты.

Мнения комментаторов под постом музыкантов разделились: одни поддерживают Green Grey, другие - напоминают группе о том, что за 30 лет они не сумели записать ни одной песни на украинском языке:

"Благодаря группе Green Grey, жизнь в Украине (особенно в сложный для нашей страны период) всегда была ярче и песня "Подождем под дождем" однозначно среди тех песен, благодаря которым и закалялась та самая независимость! Позор всем, кто принимает такие решения! Надо создать петицию на сайте президента Украины!».

"Вы же взрослые люди и должны были понять что так будет, так произойдет рано или поздно. За 30 лет не удосужились написать ни одной украиноязычной... или не знали, или не хотели ... никто вас не вычеркивает из истории, вы уже там. Просто дальше новая история Украины — украинской Украины. Не скулит, а понимайте, что другого пути у государства Украина нет».

"30-ть лет в независимой (7 лет войны) и ни одного хита на украинском. Бывает("

«Так в чем проблема переписать или перевести песню на украинский? Переверните уже страницу вашей написанной книги истории».

Напомним, группа Green Grey была основана в 1993 году в Киеве. Она стала первой в истории украинской группой, которая дважды участвовала в церемонии награждения MTV Europe.

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Автор: Виктория Гордиенко