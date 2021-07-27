В Офисе президента убеждены, что желание Green Grey привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте является непродуктивным.

Предварительный разговор об участии группы Green Grey в праздновании 30-й годовщины провозглашения независимости Украины велся до того, как представители этой группы высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"В программе празднования 30-летия провозглашения независимости Украины запланирован масштабный концерт, в котором легендарные украинские исполнители будут исполнять знаковые для новейшей истории страны песни", - сообщили в Офисе президента.

На Банковой отметили, что сейчас обсуждаются различные концепции концерта. "Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", - добавили в ОП.

Сейчас идет подготовка этого мероприятия, обсуждаются различные сценарии, формируется состав участников и ведутся предварительные переговоры с артистами.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - подчеркнули в ОП.

Сегодня украинская группа Green Grey заявила, что их исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском языке "Под дождем".

Музыканты сообщили, что в конце мая этого года им поступило предложение из Офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на стадионе "Олимпийский", посвященном 30-летию Независимости Украины.

Автор: Константин Гончаров