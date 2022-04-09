В Чернигове из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов получил повреждения единственный пешеходный мост через реку Десна.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус Telegram-канале.
"Пешеходный мост через Десну пострадал в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов и находится в аварийном состоянии. Учитывая это было принято совместное с ОК "Север" решение максимально ограничить движение по этому мосту", - отметил Чаус.
Он добавил, что "транспортное движение запрещено, только пеший переход".
Как сообщал ОП, из-за боевых действий, в частности на Черниговщине, повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушено 16 мостов и путепроводов.
Разгромленные российские войска покинули Черниговскую область в марте. Сейчас остатки подразделений перебрасывают в российские приграничные регионы для дальнейшего наступления на восток и юг Украины.