Принято решение максимально ограничить движение по этому мосту.

В Чернигове из-за артиллерийских обстрелов российских оккупантов получил повреждения единственный пешеходный мост через реку Десна.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус Telegram-канале.

"Пешеходный мост через Десну пострадал в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов и находится в аварийном состоянии. Учитывая это было принято совместное с ОК "Север" решение максимально ограничить движение по этому мосту", - отметил Чаус.

Он добавил, что "транспортное движение запрещено, только пеший переход".

Как сообщал ОП, из-за боевых действий, в частности на Черниговщине, повреждено 626 км дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Разрушено 16 мостов и путепроводов.

Разгромленные российские войска покинули Черниговскую область в марте. Сейчас остатки подразделений перебрасывают в российские приграничные регионы для дальнейшего наступления на восток и юг Украины.

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