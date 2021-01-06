Дипломат отметил, то Украине есть что рассказать миру.

Между Украиной и Россией есть существенная разница, которую можно выразить одним словом - "свобода".

Об этом в интервью УНИАН сказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол. Он отметил, то Украине есть, что рассказать миру.

Читайте такжеБолее 70% украинцев смотрят в 2021 год с оптимизмом - опрос

"Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – «свобода». Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это", - отметил дипломат.

Он рассказал, что во время локдауна занимался украинским языком и изучал культуру нашей страны. "Об этом не скажешь, когда я даю интервью на русском, но я вложил в учебу много сил, и теперь лучше понимаю вашу культуру, вижу ее богатство. Что у нас знают об Украине? МН-17, может быть о спортсменах: Блохин, Шевченко, Бубка. Помнят, что мы играем с вами в футбол 13 июня в Амстердаме. Но я хочу, чтобы люди знали и о группе Go-A, их песне «Соловей», и о новой песне, которая будет звучать на конкурсе «Евровидение». Хочу, чтобы люди знали о вашей культуре и традициях. Украине есть, что рассказать миру. Я живу в Печерском районе, из моего окна виден огромный флаг у памятника Родине-Матери. Он радует меня, я думаю, что у вас блестящее будущее и оно желто-голубых цветов", - добавил посол.

Читайте полную версию интервью на сайте УНИАН.

Вас также могут заинтересовать следующие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк