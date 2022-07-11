Бойцы КОРД задержали дебошира дома в Броварах.

В Броварах 10 июля 53-летний мужчина хотел приобрести спиртное в запрещенное для этого время. Не получив желаемого, он схватил ружье и разбил дверь магазина. Когда правоохранители пытались помешать злоумышленнику, тот открыл по ним огонь.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с ситуацией, полицейские вместе с бойцами КОРД около полуночи провели спецоперацию по задержке дебошира у него дома. Во время обыска жилья правоохранители изъяли ружье, патроны и гранату РГН с запалом к ней.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Напомним, в июне чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева. Он едва не попал в детей. Чиновника отстранили от должности. Продолжается служебное расследование.

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