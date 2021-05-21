В Министерстве иностранных дел заявляют, что количество украинцев, желающих покинуть сектор Газа, возросло до около 140 человек.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"По поручению президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа. Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время, после достижения договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - подчеркнул Николенко.
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Спикер уточнил, что около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. "В основном, это - женщины и дети, которые живут в секторе Газа", - добавил Николенко.
"Есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД ", - сказал дипломат.
Боевые действия в секторе Газа: что известно
- Сегодня, 21 мая, начала действовать договоренность о прекращении огня между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, достигнутая при посредничестве Египта.
- До этого за более 10 дней боевых действий погибло более 200 человек.
- Ранее сообщалось, что 120 украинца изъявили желание вернуться из сектора Газа на Родину.
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