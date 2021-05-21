В МИД надеются в ближайшее время начать эвакуацию украинцев, учитывая достижение договоренности о прекращении огня между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС.

В Министерстве иностранных дел заявляют, что количество украинцев, желающих покинуть сектор Газа, возросло до около 140 человек.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"По поручению президента Украины Министерство иностранных дел отрабатывает комплекс мер для эвакуации украинцев из сектора Газа. Начало эвакуации до сих пор сдерживали продолжение боевых действий и отсутствие гарантий безопасности для безопасного выезда наших граждан. В то же время, после достижения договоренности между Израилем и ХАМАС о прекращении огня надеемся начать возвращение граждан Украины из зоны конфликта в ближайшее время. Ключевым фактором и в дальнейшем будет оставаться безопасность", - подчеркнул Николенко.

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Спикер уточнил, что около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину. "В основном, это - женщины и дети, которые живут в секторе Газа", - добавил Николенко.

"Есть также обращения от нескольких правительств иностранных государств вывезти и их граждан. Соответственно, мы говорим о международном характере этой гуманитарной миссии. Сейчас важно, чтобы граждане Украины четко придерживались инструкций посольства Украины в Израиле по логистическим вопросам и ориентировались исключительно на официальные сообщения. Они и их родственники могут также обращаться на "горячую линию" МИД ", - сказал дипломат.

Боевые действия в секторе Газа: что известно

Сегодня, 21 мая, начала действовать договоренность о прекращении огня между армией Израиля и радикальной исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, достигнутая при посредничестве Египта.

До этого за более 10 дней боевых действий погибло более 200 человек.

Ранее сообщалось, что 120 украинца изъявили желание вернуться из сектора Газа на Родину.

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Автор: Виталий Саенко