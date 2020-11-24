Милованов признает, что в Украине существует "супербольшая проблема с наличием денег".

Жесткие карантинные меры в Украине лучше вводить на рождественские праздники, а длиться они должны минимум три-четыре недели.

Такое мнение высказал экс-министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, пишет "Обозреватель".

Милованов отметил, что в карантин выходного дня не верит, а новые ограничения, по его словам, нужно вводить ради безопасности граждан и избежания еще большего распространения болезни.

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все – для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше", – убежден экономист.

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Перед усилением карантина, считает Милованов, украинцам нужно финансово помочь.

"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы", – говорит он.

При этом эксперт признает, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег", которая среди прочего влияет на решение об усилении карантина.

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"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко одолжить эти деньги, то есть перекредитоваться", – подытожил Милованов, выразив надежду на то, что украинское правительство решит ситуацию.

Милованов также убежден, что транша МВФ в этом году не будет.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказался от адаптивного карантина и установил общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем епіднебезпеки, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Юрий Годован