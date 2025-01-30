После соответствующего решения Государственного департамента США, Американское агентство по международному развитию (USAID) остановило на 90 дней свои программы помощи (для аудита). По данным парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, после начала полномасштабного вторжения USAID предоставило в Украине 2,6 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, 5 миллиардов долларов на развитие и еще 30 миллиардов долларов в форме прямой бюджетной поддержки. И несмотря на то, что в украинском сегменте соцсетей, в большинстве, обсуждаются гранты общественным объединениям, сейчас прежде всего пострадают ВПЛ, энергетика и малый и средний бизнес.

Одно из влияний этой помощи на украинский ВВП заключается в том, что значительная часть средств выделялась не на заработные платы участникам грантовых проектов, а на экономическое развитие. К примеру, программы поддержки аграриев, разминирование, восстановление отдельных видов производства после российских обстрелов (речь как о ремонте, так и о закупке различного оборудования), или, при необходимости, релокация таких производств...

Далеко не всегда в таких случаях помогает государство. Но из дискуссий, которые в последнее время развернулись в соцсетях, можно сделать вывод, что об этом не знают не только рядовые граждане, но и украинские чиновники.

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То есть, многое в стране делается за счет американского народа, за счет той же USAID, но в целом создается впечатление, что это якобы делает государство Украина.

Что надо понимать о ситуации с приостановкой помощи USAID?

Во-первых, это сразу почувствуют люди, которые непосредственно получали гуманитарную помощь. То есть, для ВПЛ, которые просто не будут иметь возможности купить себе хлеба, она была критической. Но надеюсь, что этот сегмент восстановят заблаговременно, не дожидаясь, когда истекут те 90 дней. Насколько я знаю, например, программы, связанные с закупкой лекарств (жизненно важные проекты гуманитарной помощи) не будут остановлены. То есть, исключения есть.

Также ощутимой остановка программ USAID будет для части украинцев, которые потеряют из-за этого работу. Это не означает, что они совсем останутся без средств к существованию, однако они не пойдут в магазины тратить свои средства. А это, в свою очередь, уменьшит (хотя и не критично) объемы торговли.

Во-вторых, международная помощь - это валютные поступления в Украину. И отсутствие какой-то части средств может несколько разбалансировать нашу валюту, это влияние на наш платежный баланс (но это вопрос к Национальному банку). Однако здесь стоит помнить, что сейчас значительную сумму Украине выделяют также европейцы.

То есть, девальвация гривны возможна, это надо понимать, но влияние было бы сильно хуже, если бы помощи совсем не было, и если бы ее не было в течение всего 2025 года. К счастью, об этом сейчас речь не идет.

В-третьих, сокращение помощи через проекты USAID скажется на ценах на различные товары в Украине. То есть, это не что-то эфемерное, а прямое влияние. Например, остановка программы разминирования означает, что не будет обработано какое-то заминированное поле, то есть, с него не будет урожая. Или другой пример: если раньше предприниматель, который занимается сельским хозяйством, для закупки техники для сбора урожая или для его обработки мог получить грант, то сейчас он вынужден будет идти за кредитом. То есть, или предприниматель, учитывая риски, вообще не будет производить продукцию, или в стоимость конечного продукта будет заложена сумма с процентами, которую он вынужден будет возвращать финансовому учреждению. Таким образом, подорожают товары на полках наших магазинов. И это коснется непосредственно каждого украинца...

Поэтому, подытоживая, с одной стороны, три месяца, на которые останавливается помощь USAID - это не катастрофа. Как по мне, это просто приведет к определенным новым запросам. С другой стороны, президент Украины заявил, что государство будет компенсировать определенные потери по отдельным программам. Но это большие средства, и я не знаю, откуда наше правительство будет их брать в условиях ограниченности финансирования.

Илья Несходовский, экономист, руководитель аналитического направления сети АНТС