Архив, который был закопан в 1950 году под Львовом, содержит 320 документов. Среди них - советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкции по ведению финансов, списки погибших и вывезенных в Сибирь.

Центр исследований освободительного движения при поддержке Украинского культурного фонда обнародовал уникальный архив Украинской повстанческой армии, который был найден в 2009 году в лесу вблизи села Лапаевка Львовской области.

Сборник документов размещен на сайте электронного архива украинского освободительного движения.

Как сообщили в Центре исследований повстанцы закопали его в металлическом молочном бидоне осенью 1950 года.

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"Так подпольщики надеялись спасти свидетельство об их борьбе. Нашей миссией является делать прошлое доступным, поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА пришли к украинцам, хотя и через 70 лет", - прокомментировала директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник.

Историк и член Центра Руслан Забилый объясняет, что Лапаевский архив является уникальной находкой для ученых и общественности.

"Найденный массив включает, к примеру, советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкцию о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели. Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА", - рассказал историк.

В онлайн-сборник вошли:

документы СБ ОУН (инструкции, протоколы допросов);

тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка - "Хмеля", который руководил подготовкой повстанцев;

отчеты подполья с Волыни, Львовщины, Дрогобиччины, Ривненщины, Станиславщины, Тернопольщины;

учебные материалы, инструкции, открытки;

приказы о присвоении званий воинам УПА;

списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Один из документов - отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди голодают и просят родственников о помощи:

«...Прошу тебя не забывай обо мне, спасай, чем можно и как можно, потому что очень тяжело жить... Прошу вас, дорогие родственники, требуйте детей домой, пусть с голоду не умирают» .

Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и людей старшего возраста. Повстанцы описали жестокую процедуру вывоза людей большевиками и собрали статистические данные о депортации в одном из районов.

"К сожалению, так и не удалось договориться о копировании дереворитов художника "Свирида", ученика Нила Хасевича. Это наследие в настоящее время в частной коллекции, и остается неизвестным для искусствоведов и историков", - добавил Забилый.

В электронном архиве (avr.org.ua) в свободном доступе и в высоком качестве публикуются документы об украинском освободительном движении, материалы из архивов КГБ и другие тематические коллекции, посвященные истории ХХ века. По данным общественной организации "Центр исследований освободительного движения", сейчас на сайте уже более 25 тысяч оцифрованных архивных документов, доступных для загрузки.

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Автор: Юлия Петриченко