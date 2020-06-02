В Тернопольской области умерла связная ОУН-УПА Мария Штепа под псевдонимом "Тополь"
На 96-м году жизни скончалась Мария Штепа - участница национально-освободительного движения, политический заключенный лагерей, связная УПА.
Похороны состоятся завтра, 2 июня, в 12:00 в церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, сообщили в пресс-службе Чертковского городского совета.
Мария Штепа - уроженка села Ромашивка Чертковского района Тернопольской области. В подростковом возрасте активно участвовала в деятельности патриотической организации "Просвита", а в 1942 году вступила в молодежную ОУН.
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Работая в райфинотделе села Белобожница, была связной ОУН-УПА под псевдонимом "Тополь". Сообщала об опасности в села, где должна быть облава, чтобы избежать неравных боев в случае окружения повстанцев НКВД. Помогала раненым повстанцам, получала лекарства. Арестована 12 декабря 1946 года.
Отбывала заключение в Мордовии - 10 лет, работая на лесоповале.
Написала 10 книг, создала музей политзаключенных и репрессированных в Чертковском районе в помещении Бучацкого Епархиального управления.
22 августа 2016 года Петр Порошенко наградил ее орденом княгини Ольги III степени.
Как сообщал ранее УНИАН, в Крыму на 97 году жизни умерла бывшая связная Украинской повстанческой армии Теодозия Кобылянская, которую осудили за "измену" родине.
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