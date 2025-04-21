По словам Епифания, Франциск лично способствовал возвращению домой украинских военнопленных.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что покойный Папа Римский Франциск хотел справедливого и устойчивого мира в Украине. По словам Епифания, понтифик действовал в этом направлении "в соответствии со своими убеждениями".

"С сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся", - написал митрополит на своей странице в Facebook.

Епифаний отметил, что во время их встреч Папа Римский беспокоился о судьбе украинцев, которые страдают от агрессии РФ.

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"Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей. Покойный понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом. Вчера в своем пасхальном послании Папа снова вспомнил об "Украине, растерзанной войной", выразив надежду на установление, по Божьей воле, справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - отметил глава Православной церкви Украины.

Также Епифаний выразил соболезнования всем католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви, которые потеряли своего руководителя, а также всем, кто уважал Папу Франциска.

Смерть Папы Римского Франциска - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. На момент смерти понтифику было 88 лет.

В то же время СМИ узнали возможную причину смерти Папы Римского. По информации журналистов, понтифик мог поперти из-за инсульта или кровоизлияния в мозг.

Также издание The Times рассказало, что будет после смерти Франциска. Отмечается, что во время похорон Папы, кардиналы прибывают в Рим, чтобы выбрать преемника, и они обмениваются записками на серии собраний, называемых общими конгрегациями, после чего собираются, чтобы обсудить кандидатов на папский престол во время кофе-брейков.

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