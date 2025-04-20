Предстоятель ПЦУ напомнил, что украинцы уже выстояли и продолжают бороться.

Господь создаст такие условия, благодаря которым Россия будет вынуждена добровольно покинуть территорию Украины. Такое мнение выразил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевского и всея Украины Епифаний в интервью Апострофу TV, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, закончится война.

"Мы уже выстояли, и это чудо, что мы сегодня с вами можем собираться тут, в центре Киева. За это нужно благодарить Бога. Какая ситуация была три года назад? Все помнят, что ситуация была очень-очень сложной. Враг в любой момент мог захватить наше духовное сердце, наш центр - столицу, а без столицы неизвестно, как бы дальше развивались события", - ответил он.

По словам Епифания, борьба с российской агрессией продолжается. Он считает, что тот факт, что Украина противодействует врагу уже более трех лет, является настоящим чудом.

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"Мы должны понимать, что Господь нам помогает и содействует. Мы остановили нашествие этой российской орды. Нас в несколько раз было меньше, но мы противостоим такому большому злу. Господь нам помогает. Я убежден, что Господь создаст соответствующие условия", - добавил он.

Митрополит подчеркнул, что сейчас самые лучшие дипломаты и специалисты мира моделируют, каким образом завершится война в Украине. Всем интересно это предвидеть, но это очень сложно. По его словам, все ожидали, что с приходом президента США Дональда Трампа к власти, который обещал завершить войну за сутки, месяц, 100 дней и так далее, это произойдет.

"Но это не так все просто. Я убежден, что Господь создаст соответствующие условия, и враг будет вынужден покинуть добровольно нашу украинскую землю, как это произошло в Сирии. Там, правда, немного другая ситуация, но так случилось, что руководитель вынужден был покинуть то государство. Я уверен, что что-то произойдет в РФ, когда у них не будет дела до нас. Они будут вынуждены решать свои внутренние дела, и потому они покинут нашу украинскую территорию", - считает Епифаний.

Он подчеркнул, что сейчас у Украины недостаточно сил, чтобы освободить оккупированные территории. Епифаний уверен, что Господь создаст соответствующие условия, когда весь мир будет "вынужден победить это зло".

"Не может один агрессор, тиран диктовать свои условия всему миру. Правда всегда побеждает", - подытожил он.

Другие заявления Епифания о войне

Как писал УНИАН, ранее Епифаний также ответил, кто виноват в войне между православными украинцами и россиянами. По словам главы ПЦУ, все зависит от воли человека, а люди часто забывают о Боге и выбирают зло.

Кроме того, Епифаний отверг заверения России, которая позиционирует себя как защитник "традиционных ценностей". По его словам, дела обстоят иначе, поскольку россияне благословляют войну против Украине, а война является злом.

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