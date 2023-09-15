С 15 по 17 сентября 2023 года иудеи по всему миру отмечают Рош ха-Шана.

С вечера 15 сентября иудеи всего мира начинают отмечать Рош ха-Шан. Этот праздник также называется еврейский Новый год, хотя иудеи есть не только среди евреев. Дата праздника каждый год меняется, поскольку иудеи живут не по григорианскому, а лунному календарю, в котором даты зависят от лунных фаз.

Когда еврейский Новый год 2023

Рош ха-Шана отмечается в первый день месяца тишрей, который является седьмым по счету месяцем еврейского календаря. Иудеи считают, что именно в седьмой месяц Бог сотворил мир, поэтому с него и начинается летоисчисление.

Месяц тишрей выпадает примерно на сентябрь или октябрь по нашему календарю, и всегда начинается в новолуние. При этом Рош ха-Шана не должен выпадать на среду, пятницу и воскресенье.

Рош ха-Шана 2023 отмечают 16 сентября, в субботу. Однако в иудаизме сутки начинаются с заката. Поэтому празднование начнется вечером 15 сентября и продлится до заката 17 сентября. По еврейскому календарю в эту дату наступит 5784 год.

Еврейский Новый год 2023 - как отметить и что нельзя делать

Рош ха-Шана - это самый важный и грандиозный праздник еврейского календаря. Иудеи верят, что в Новый год Бог судит все человечество по совершенным за прошлый год делам. Он проводит суд над миром и решает, кто достоин жить дальше. Музыканты на праздник играют на шофаре - инструменте из рога животного. Звук шофара символизирует начало Божьего суда.

На Рош ха-Шана иудеи посещают богослужения и читают молитвы о покаянии и самоанализе. Верующие раскаиваются в недостойных поступках и просят Божьей милости. Иудеи верят, что Господь справедливый и желает добра всем людям. Поэтому Рош ха-Шана считается радостным праздником, когда можно обновить отношения с Богом.

Следующие 10 дней после Рош ха-Шана называются "дни трепета". В этот период каждый иудей должен обдумать свои поступки за прошлый год и раскаяться в плохих делах.

В сам Новый год евреи собираются семьями, читают Тору и накрывают праздничный стол. На праздник готовят булочки, смоченные мёдом - чтобы жизнь была сладкой. Также на столах обязательно присутствуют яблоки и гранаты, а из соленых блюд - фаршированная рыба.

На Новый год у евреев есть необычная традиция - ташлих. После полудня верующие садятся на берегу реки или озера, и читают вслух молитвы. Затем съедают обрядовый хлеб, а крошки бросают в водоем для рыб.

Почему евреи приезжают в Умань на Рош ха-Шана

Во многих крупных городах Украины есть иудейские общины и синагоги. Но пышнее всего Рош ха-Шана отмечают в Умани Черкасской области. В честь праздника сюда ежегодно приезжают со всего мира тысячи хасидов - верующих одной из веток иудаизма.

Дело в том, что в Умани захоронен праведник Нахман, правнук основателя хасидизма. По его завещанию именно в Умани должны оставаться его останки. Могила Нахмана стала популярным местом паломничества среди хасидов. На Рош ха-Шана в Умань ежегодно приезжают около 25 тысяч иудеев. Даже во время полномасштабной войны находится много желающих посетить святыню.

Еврейский новый год 2023 - поздравления

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар, прогнав все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди - года для радости, хороших поступков, благих вестей.

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С еврейским Новым годом! Этот праздник всегда приносит новые надежды и дарит радость, пусть Ваш дом будет наполнен спокойствием, жизнерадостными людьми и самой позитивной энергетикой!

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Поздравляю с праздником Рош ха-Шана и хочу пожелать сладкого года, будто мёд, благополучия, здоровья, мира и достатка. Пусть все твои грехи и тёмные мысли выпадут хлебными крошками в пруд на съедение рыбам, пусть твоя вера окрепнет, а твоё сердце станет ещё добрее.

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С праздником! Пусть этот год будет щедрым на подарки, чтобы любовь не покидала стены дома и сердца, чтобы веселый смех всегда слышался. Желаю благополучия и процветания, чтобы были силы и финансы двигаться и развиваться!

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Пусть вести благие разнесутся по дому, чтобы были прощены все ошибки и неверно сказанные слова. Желаю мира в семье, понимания и благополучия в доме. Пусть Новый год станет щедрым на хорошие вести и добрые поступки.

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