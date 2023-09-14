Большинство паломников приезжают из Израиля, США и европейских стран.

В город Умань Черкасской области, где завтра начинается празднование Рош га-Шана (иудейского Нового года), прибыли уже около 22 тысяч паломников. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире телемарафона.

"По состоянию на 08:00 около 22 тысяч уже прибыли. И сегодня еще будет активный день их прибытия", - отметил Табурец.

Он добавил, что в течение прошлых лет среднестатистический показатель посещений Умани составлял 25-30 тысяч паломников.

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Глава ОВА уточнил, что празднование в этом году продлится с 15 по 18 сентября.

По словам чиновника, сегодняшний день покажет общее количество паломников, прибывших в этом году в Умань.

Табурец акцентировал на том, что Украина предупреждала об очень высоких рисках, которые существуют в связи с войной.

"Они (паломники-хасиды – УНИАН) хорошо осведомлены, что у нас – полноценная война. Несмотря на это, они все настроены в любом случае ехать, ведь, по их утверждениям, они находятся в состоянии войны не один год... Имеется в виду, в первую очередь, Израиль", - сказал Табурец.

По его информации, большинство паломников прибывает из Израиля, США и европейских стран.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что в Умани в связи с празднованиями Рош га-Шана все необходимые службы работают в усиленном режиме. В город прибыла также полиция Израиля, которая совместно с украинскими полицейскими будет нести службу в местах паломничества хасидов.

В МВД отмечают, что за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тыс. 726 паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие около 30 тыс. паломников.

Также в Умани на период с 12 по 19 сентября развернули сводный отряд ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области, привлечен передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки.

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

Празднование Рош га-Шана в этом году в Умани - детали

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Государства Израиль Беньямином Нетаньяху предложил совместно усилить безопасность в Украине, потому что около 50 тысяч паломников хотят приехать в Умань на празднование Рош га-Шана.

Зеленский отмечал, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тыс. человек. При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности. Обсуждалась возможность отправки дополнительных сил израильской полиции в места паломничества.

13 сентября в Центре противодействия дезинформации заявили, что российские оккупанты начали разгонять фейк о якобы подготовке "киевским режимом" теракта в Умани, чтобы создать себе инфоалиби для будущих терактов в Украине.

В Умани введены определенные ограничения на период паломничества хасидов. В частности, с 11 по 21 сентября действует особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Будет запрещен въезд в Умань тремя автодорогами, а на остальных будут действовать контрольно-пропускные пункты.

В микрорайоне паломничества запрещена продажа и использование пиротехнических средств, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие. Также действует запрет на продажу алкогольных напитков и веществ.

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