В Киеве и Виннице обыскивают помещения "Укрзализныци"

Разоблачена коррупционная схема, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 миллионов гривень.

Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях "Укрзализныци" в Виннице и Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

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Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти на 12 млн гривен.

Как отметили в полиции, в течение 2019-2020 годов филиал "Укрзализныци" выделил более 60 млн гривен для закупки материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.

Экспертиза

"Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Открыто производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Более ранние обыски

21 июля 2020 года на объектах акционерного общества "Укрзализныця" были проведены обыски, которые проводились в рамках досудебного расследования относительно возможного злоупотребления служебным положением и уклонения от уплаты налогов.

22 мая 2020 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у должностных лиц АО «Укрзализныця» и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения «Киев-Борисполь».

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Автор: Елена Коваленко