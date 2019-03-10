Вратарь Шахтера Кудрик посетил тренировку команды девочек в Харькове

Занятия для детей организованы в рамках совместного проекта фонда Shakhtar Social и Фонда народонаселения ООН в Украине (UNFPA Ukraine)

Утром 10 марта Олег Кудрик посетил футбольную тренировку команды девочек ФК «Шахтер» в Харькове.

Голкипер «горняков» вместе с детьми выполнил ряд упражнений на координацию, дриблинг, а также работу с мячом, после чего занял место в воротах и отразил серию пенальти. сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В завершение Олег подарил юным футболисткам билеты на матч «Шахтер» – «Карпаты» и пригласил на стадион поддержать любимую команду в предстоящем поединке.

– Всегда с удовольствием участвую в подобных мероприятиях, – делится впечатлениями вратарь «оранжево-черных» Олег Кудрик. – Получил приятные эмоции и очень рад, что наш клуб уделяет внимание и помогает детям заниматься спортом. Футбол развивает не только навыки, но и твердость характера, целеустремленность, командный дух. Желаю девочкам ярких побед и больших успехов!