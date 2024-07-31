Украинские защитники получили 5-й броневик 'Кобра' от Владимира Кличко и 'Украинской команды'

Владимир Кличко вместе с "Украинской командой" передал ГУР полноприводный бронированный автомобиль "Кобра". Это уже пятый такой внедорожник, переданный украинским защитникам. Об этом сообщает фейсбук страница волонтерского штаба "Украинская команда".

"Это уже пятый внедорожник, обороняющий наших ребят – ребят на фронте. И спасает жизнь. Продолжаем работать вместе с "Украинской командой" – поддерживать наших защитников. Поддерживать там, где необходимо", – отметил Владимир Кличко.

В свою очередь, руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный поблагодарил Владимира Кличко и его партнеров за внедорожник.

"Украинская команда" благодарна Владимиру Кличко и его партнерам, которые сегодня передали этот внедорожник Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Этот броневик сделан в Украине, то есть мы поддерживаем отечественного производителя. Наша задача – усилить техникой наших героев для выполнения их задач. Этот внедорожник сохранит жизнь и здоровье наших ребят", – сказал Палатный.