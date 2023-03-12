Безымянный зверь живет с украинскими защитниками прямо на их позициях.

Государственная пограничная служба Украины показала зверя, сопровождающего защитников границы на восточном направлении.

"Угледарский хомяк - милейший сосед пограничников", - прокомментировали в Министерстве внутренних дел и показали видео.

На ролике пограничник играет с хомяком, в шутку называя его "мышь", и рассказывает, что безымянный зверь живет с украинскими защитниками прямо на их позициях.

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Ситуация на Угледарском направлении

Ранее российские оккупанты тактикой "мясных штурмов" пытались захватить город Угледар в Донецкой области. Именно здесь происходил самый большой танковый бой за время полномасштабной войны. Но эти попытки обернулись для россиян поражением и бешеными потерями. Оценить масштабы позволяет спутниковый снимок, опубликовано разведкой Великобритании.

В частности, была разгромлена 155-я бригада морской пехоты. Накануне в сети показали огромное кладбище оккупантов из этого подразделения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что сейчас российские оккупанты собираются снова наступать на Угледар Донецкой области.

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