Разведка опубликовала спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники.

Российские военные под Угледаром Донецкой области понесли ощутимые потери. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

В разведке опубликовали спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники, которая принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии. При этом, по данным британской разведки, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единое группировки.

Аналитики сообщили, что российские морские пехотинцы понесли огромные потери под Угледаром, выполняя одни из самых сложных тактических задач. После понесенных потерь российское командование заполнило их неопытными мобилизованными.

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"Есть реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки возле Угледара", – отмечается в сообщении.

Потери РФ в Украине

Россияне продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Причины резкого роста потерь две - неподготовленные мобилизованные и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

Именно поэтому очередным провалом завершилась попытка противника штурмовать позиции ВСУ в районе Угледара.

Ранее британская разведка сообщила о 200 тыс. "обезвреженных" россиян в войне с Украиной, из которых 60 тыс. – ликвидированы.

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