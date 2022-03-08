Украинские креативщики совместно с Мининформполитики объединились в информационный полк

Информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, рассчитанные на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

Украинские креативщики, журналисты, режиссеры и пиарщики, которые создают видеоконтент разных форматов и разной тематики, в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины создали информационный полк ₩AW: War Against War. Цель платформы — усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

"Украинцы наблюдают безумное количество информации, которую генерируют и создают волонтеры из разных сфер. И это чрезвычайно важно, ведь все они усиливают информационное сопротивление нашей страны и показывают правду всему миру. Сегодня любой ролик или фото — это не просто контент. Это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины. И мы должны увеличивать их количество, чтобы не оставить врагу ни единого шанса на пропагандистскую ложь", — прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Так, информационные войска будут создавать видео и тексты на разных языках, рассчитанные на разную аудиторию: мир, Украина, Россия.

Призываем украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках. Сейчас для нашей страны очень важны информационная поддержка и солидарность в действиях. Все мы должны быть объединены в информационном контексте этой кровавой войны. Единым фронтом легче побеждать.

Видео от украинских креативщиков уже транслировались телеканалом национальным телемарафоном единых новостей #UAразом. Также в своих соцсетях их публиковал Президент Украины Владимир Зеленский.

Приобщиться к распространению видеоконтента может каждый. Достаточно подписаться на официальные каналы информационного полка ₩AW в социальных медиа и делитесь материалами со своими родственниками, друзьями, поклонниками, а также со знакомыми, живущими за границей.

Где можно подписаться?

Инстаграм — https://instagram.com/waw_war_against_war

Канал в телеграмме — https://t.me/WAW_WarAgainstWar

₩AW на сайте МКІПМінкульту — https://war-info.mkip.gov.ua

Ютюб МКИП Минкульта — https://www.youtube.com/c/MipGovUa

₩AW Плейлист на ютюбе МКИП Минкульта — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR

Владельцам СМИ и представителям медиасообщества информационный полк предлагает приобщаться к сотрудничеству и информационной поддержке. ₩AW: War Against War создает видеоконтент — и если есть возможность распространять его на своих ресурсах, это очень поможет в распространении правды. В частности, о том, как жестоко ведет войну Россия против Украины и мирного населения наших городов.

Контактная форма для всех, у кого есть возможность способствовать дистрибуции видеоконтента: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

Контактная форма для креативных команд, желающих сотрудничать с ₩AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6.