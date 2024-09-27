Посол уточнил, что для регистрации украинского авто в Германии украинские беженцы не обязаны снимать его с регистрации в Украине.

С 1 октября украинские беженцы в Германии должны зарегистрировать свои автомобили на немецкие номерные знаки. Это правило распространяется на украинцев, чьи машины находятся в Германии более года.

Как пишет радио Свобода, многие украинцы могут лишиться автомобилей, поскольку они не смогут пройти техосмотр (TÜV) из-за несоответствия немецким стандартам, поэтому им придется продать авто.

"У меня американская версия авто, а там ограничения по фарам, красные стопы вместо желтых, и еще кондиционер старой модели, который после 2017 года вообще не разрешается в Германии", - пояснила беженка из Харькова Нинель Лемак.

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"Надо также заказывать "Сертификат соответствия" для автомобиля, который стоит несколько сотен евро. Если этот документ подойдет, тогда можно двигаться дальше. Но если нет - машина не пройдет регистрацию", - добавила она.

Процесс перерегистрации достаточно сложный и дорогостоящий, если нет всех необходимых документов. "Стоимость перерегистрации зависит от технических характеристик автомобиля - объема двигателя, года выпуска, пробега и состояния. Мне облегчило процедуру перерегистрации то, что мое авто было из Германии - и раньше проходило здесь техобслуживание. Когда было нужно, я обратился к бывшему владельцу автомобиля, и он прислал мне фото немецкого техпаспорта", - пояснил другой беженец Иван.

В целом мужчина потратил на перерегистрацию авто на немецкие номера около 1 200 евро. Это заняло у него три рабочих дня, включая технический осмотр, налоги и страховку.

Как говорят украинцы в Германии, в будущем продать авто можно будет только через год после регистрации на немецкие номера.

По данным Министерства транспорта Германии, управление автомобилем без немецкой регистрации является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф 70 евро.

Ситуацию с перерегистрацией автомобилей прокомментировал посол Украины в Германии Алексей Макеев. "С 1 октября продолжать придется уже национальное движение - с немецкой регистрацией. Обратите внимание: правило об 1 годе остается в силе. То есть, вдруг вы выехали из Украины, скажем, летом 2024, то год вашего "международного движения" у вас никто не заберет. И ваш дедлайн перерегистрации будет летом 2025", - отметил Макеев.

Посол уточнил, что для регистрации украинского авто в Германии украинские беженцы не обязаны снимать его с регистрации в Украине. "Автомобиль находится в таможенном режиме "временного вывоза" и не теряет статуса "украинского товара", то есть не подлежит таможенному налогообложению и имеет право на обратный ввоз", - пояснил посол.

Украинские беженцы

Количество беженцев в Германии обновило исторический максимум. В настоящее время в стране проживает 3,48 млн человек в статусе беженца или претендента на получение убежища. Из этого количества 1,18 млн составляют украинские беженцы.

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