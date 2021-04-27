Гендиректор Центра общественного здоровья подчеркнул, что иммунизация является вопросом национальной безопасности.

Гендиректор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родына заявил, что Украине может грозить новая вспышка кори, аналогичная той, которая была в 2017-2019 годах, из-за низкого уровня охвата прививками вакциной КПК (против кори, паротита и краснухи).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола на тему: "Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19", который проходил в онлайн-режиме.

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По его словам, в условиях пандемии COVID-19 и кампании по вакцинации от коронавирусной болезни, очень важно не забывать о рутинной иммунизации, поскольку прерывание плановой вакцинации, согласно календарю прививок, даже на короткий период повышает вероятность вспышек инфекций и заболеваний, которые предотвращает вакцинация.

"Мы не должны забывать, что, кроме коронавирусной болезни, у нас есть еще много инфекций, которые передаются подобным коронавирусной инфекции путем и против которых уже есть эффективные вакцины, работающие во всем мире", - подчеркнул гендиректор ЦОС.

Родына подчеркнул, что иммунизация является вопросом национальной безопасности. "Сколько в 2020 году было зарегистрировано вакциноуправляемых инфекций? Лидером среди инфекций является вирусный гепатит В (1 тыс. 504 случая), далее следуют - коклюш (1 тыс. 041), корь (264), эпидемический паротит (163), краснуха (36)", - отметил он.

Гендиректор ЦОС напомнил, что "в Украине в 2017-2019 годах была вспышка кори, которая привела к тому, что около 130 тысяч человек заболели, одной из причин этой вспышки был низкий охват прививками от этого заболевания".

По его словам, снижение заболеваемости этими болезнями напрямую связано с повышением охвата прививок.

«Мы понимаем, что к 2020 год - это год COVID-19, и во всем мире болезней оказывается меньше. Это касается всех болезней, в том числе и вакциноуправляемых, ВИЧ-инфекции и туберкулеза. То есть спад заболеваемости мы можем связывать также с влиянием COVID-19 на систему здравоохранения, повышением охвата прививками, а также тем, что были введены локдауны, и те болезни, которые передаются контактным, воздушным путем - их количество было меньше в течение 2020 года», - добавил гендиректор ЦОС.

По словам Родыны за последние три года вырос уровень охвата прививки от вакциноуправляемых инфекций в Украине, но он все равно не соответствует необходимому уровню в 95%.

«Украина достаточно неплохо сумела обеспечить процент охвата прививками против вакциноуправляемых инфекций в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса», - убежден он.

«Относительно охвата прививками детей до 1 года против кори, паротита и краснухи - это первая доза КПК. Мы видим здесь стабильную ситуацию до 2008 года, провал в процентах охвата в 2016 году, и почти мы достигли охвата в 95% в 2017-2019 годах, но меньше было охвата прививками (83,3%) в 2020 году. Хочу подчеркнуть, что необходимость вакцинации вакциной КПК - это вопрос №1, учитывая прогнозы американского центра по контролю и профилактике заболеваемости, если у нас не будет достигнуто уровень охвата прививками на уровне в 95% по Украине и не менее 90% в регионах, то Украина может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая был в 2017-2019 году », - резюмировал он.

Вакцинация в Украине: что известно

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Автор: Константин Гончаров