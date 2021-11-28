Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, более половины этих смертей можно предотвратить, отметили в ООН.

Население Украины к 2050 году может уменьшиться до 35 миллионов.

Об этом говорится в аналитической справке ООН "Демографические процессы".

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 миллионов к 2050 году", – прогнозируют в ООН и добавляют, что Украина – среди стран-лидеров по темпам сокращения населения.

Отмечается, что низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а следовательно, и основу для устойчивого развития. При этом недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, которые мешают украинцам иметь желаемое количество детей, говорится в справке.

В ООН отмечают, что распространенность поведения с высокой степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одного из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин. "Около трети украинцев умирает в возрасте до 65 лет. Более половины этих смертей можно предотвратить", – говорится в справке.

Читайте такжеВ Украине осенью и зимой смертность от гриппа и пневмонии возросла втрое (инфографика)В ООН отмечают, что, по данным приблизительных подсчетов, за пределами страны постоянно находится около трех миллионов украинских работников и их численность, вероятно, в дальнейшем будет расти.

"Высокий уровень бедности и трудности с поиском трудоустройства с достойной оплатой усиливается политическими, социальными и безопасности факторами, которые стимулируют миграционный отток", – сказано в справке.

При этом в ООН отмечают, что почти половина украинцев-мигрантов занята в низкоквалифицированных видах деятельности, для которых они имеют высокую квалификацию. Треть недавнего роста уровня миграции произошла за счет украинцев в возрасте до 35 лет, которые преимущественно имеют лучшее образование, чем те, кто остается в Украине.

Напомним, в ноябре 2021 года в Государственной службе статистики сообщили, что за январь-сентябрь этого года население Украины сократилось еще на 268,5 тыс. человек. По данным ведомства, по состоянию на 1 октября в стране проживали 41,320 млн человек.

Автор: Надя Пришляк