Самый сложный этап путешествия - это пограничный пункт, где украинцев могут допрашивать в течение шести часов.

У украинцев, которые хотят уехать с оккупированных территорий, есть только один путь - через Россию. Как рассказал Business Insider Стефан Воронцов, волонтер, который помогает желающим покинуть оккупированную территорию, пересекать линию фронта слишком опасно, поэтому нужно ехать через Крым или Ростов-на-Дону. В каждом из них есть пограничный пункт, через который украинцы могут попасть в Россию, но пройти через них невероятно сложно, и малейшая ошибка может привести к отправке в тюрьму.

По его словам, для каждого желающего эвакуироваться создают "легенду" о том, почему человек хочет попасть в Россию, о семье и национальной идентичности, а также о прошлом. Например, больные могут сказать, что хотят посетить российскую больницу, а семьи - что хотят поехать на Черное море.

Россияне ищут о вас все

По словам Воронцова, самое важное, что нужно сделать при эвакуации - очистить телефон, поскольку россияне на пограничном пункте "проверяют все", и тщательно ищут людей с проукраинскими взглядами.

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"Эвакуируемые должны быть готовы к тому, что на пограничном пункте их могут допрашивать в течение шести часов, где охранники будут скрупулезно проверять все: их телефоны, сообщения в социальных сетях, историю поиска. Все, что связано с Украиной, может вас уличить. Украинские слова, текстовые сообщения от членов семьи, фотографии украинского флага и даже сине-желтые цвета могут привести вас к неприятностям. Стражи порядка могут проверить, не подписывались ли вы на проукраинские каналы в социальных сетях", - рассказывает волонтер.

По его словам, особенно важно удалить карты:

"Русские не любят карты, и они думают, что вы будете использовать их для отправки координат. Фотографии зданий или городских объектов также могут стать ловушкой, потому что их могут выдать за свидетельства российских позиций".

Также при проверке россияне просматривают телефонные контакты и историю звонков и ищут в своей базе данных номера проукраинских людей или украинских солдат.

"Даже если это неизвестный вам номер, вас все равно могут поймать, если он связан с кем-то, кто не нравится россиянам. Мы также учитываем тип телефона, которым пользуются эвакуируемые. Если они пользуются телефоном на базе Android, русским очень легко восстановить многие удаленные данные, например сообщения и фотографии за последние два-три года", - рассказывает волонтер.

По его словам, он советует людям добавить "русского колорита" в свой телефон, например, подписавшись на пророссийские Telegram-каналы или блогеров в YouTube.

Выживание на контрольно-пропускном пункте

Как подчеркивает Воронцов, на границе охрана пытается спровоцировать эвакуирующихся. Они будут задавать вопросы, чтобы разозлить украинцев и подловить их на том, что они поддерживают Украину. Именно поэтому так важна легенда эвакуированного.

Так, говорит волонтер, нужно говорить о ненависти к войне, и притворяться как можно более нейтральными. Иногда полезно пожаловаться на украинское правительство.

При этом последствия провала на контрольно-пропускном пункте могут быть очень серьезными, отмечает он.

"Вы можете застрять в оккупированной Украине. Или вас могут посадить в тюрьму. Или вас могут отправить в глубь России, никому не сказав. Десятки моих друзей, коллег и эвакуированных исчезли во время этого путешествия, и я не знаю, где они".

Если украинцу удается преодолеть все эти препятствия и пройти через пограничный пункт, он может отправиться в Москву. Оттуда они могут сесть на поезд до Белоруссии или Европы и в конце концов вернуться в неоккупированную Украину. Весь процесс занимает около четырех дней.

Украинцы в оккупации

Народный депутат Руслан Горбенко рассказывал, что в основном украинцы возвращаются на ВОТ из-за угрозы национализации их имущества Россией.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что до 40 тысяч человек вернулись в город. По его словам, часть из этих людей просто хотели продать свое уцелевшее имущество "по российским законам", а потом с деньгами вернуться в Украину или в Европу.

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