Он подчеркнул, что статистики по возвращению украинцев на ВОТ не существует.

Никакой официальной статистики по количеству украинцев, которые возвращаются на временно оккупированные территории, пока не существует. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новини.Live.

Он отметил, что в основном украинцы возвращаются на ВОТ из-за угрозы национализации их имущества Россией, такую причину озвучили во время совещания с представителями Офиса президента.

"Без получения бумажки с двуглавым орлом они не смогут зарегистрировать свою собственность. Поэтому первая причина - спасти свое имущество", - отметил он.

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При этом депутат отметил, что заезжают исключительно женщины, при этом подчеркнул, что статистики даже в Офисе президента не предоставили, потому что "ее просто нет".

"Но те случаи, когда мужчины возвращаются, тоже дали такие примеры, что их задерживают, и сажают на зомби-карантин, а потом... заставляют воевать", - рассказал Горбенко.

Украинцы возвращаются на оккупированные территории - новости

Как писал УНИАН, ранее нардеп Максим Ткаченко в одном из интервью заявил, что на оккупированные Россией территории уже вернулись около 150 тысяч украинцев, которые ранее оттуда сбежали. В частности из 200 тысяч мариупольцев, которые покинули город, по его данным вернулось до 70 тысяч человек. Среди причин он называл недостаточную поддержку беженцев со стороны украинского государства. Однако впоследствии Ткаченко опроверг свое заявление, заявив, что эта информация была его собственным "необоснованным и эмоциональным предположением" и подчеркнув, что общей проверенной статистики нет.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил эту информацию, хотя озвучил более скромные цифры: до 40 тысяч человек вернулись в город. По его словам, часть из этих людей просто хотели продать свое уцелевшее имущество "по российским законам", а потом с деньгами вернуться в Украину или в Европу.

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